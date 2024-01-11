فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أثار مقطع فيديو لسيدة أمريكية حصد 23 مليون مشاهدة، جدلا واسعا، حيث وصف بعض المستخدمين المرأة بأنها “غير صحية” وذلك لطريقتها في تناول الأرز بواسطة أيديها وذلك في أحد المطارات، مما قد أشعل النقاش بين رواد السوشيال الميديا .

أما عن رد فعل رواد السوشيال ميديا بينما فقد وصف البعض مستخدم تويتر من قام بنشر الفيديو بالعنصرية وانتقد بعض المستخدمين قيامه بالتسجيل للمرأة دون موافقتها.

وقد نشر حساب يدعى JusB على موقع إكس، تويتر سابقًا، والذي علّق عليه بقوله : لماذا جلست هذه السيدة بجانبي تأكل بيديها اللعينتين؟

وعلّق أحدهم على المقطع : أنت غريب الأطوار لأنك تصور شخصًا عشوائيًا في المطار"ومع ذلك، رفض مستخدم تويتر التراجع، قائلا "الثقافة جانبا.