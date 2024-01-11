هيونداي تكشف عن أول تاكسي جوي كهربائي بسرعة 120 ميلاً

تسعى هيونداي لتحقيق حلم التحليق في السماء، وقد كشف قسم الطيران التابع لها، Supernal، للتو عن ثاني نموذج لمركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES).

هيونداي تكشف عن اول تاكسي جوي كهربائي بسرعة 120 ميلاً في الساعة

يعتمد S-A2 على الأساس الذي وضعه مفهومه الأولي، S-A1 (الذي تم الكشف عنه سابقًا في معرض CES في عام 2020). والتي تطورت إلى شكل أكثر شمولاً وجاهزًا للإنتاج، مما يوفر لمحة عن رؤية هيونداي وSupernal لمستقبل التنقل الجوي.

تتميز بثمانية مراوح مائلة تجعل S-A2 يصل إلى سرعة تصل إلى 120 ميلاً في الساعة (193 كم / ساعة)، ويصل إلى ارتفاع 1500 قدم (457 مترًا). تقول هيونداي إن إنتاجها من طائرات eVTOL سيتم تصميمه لرحلات قصيرة تتراوح مدتها من 25 إلى 40 ميلاً (40-64 كم) في البداية.

هيونداي تكشف عن اول تاكسي جوي كهربائي بسرعة 120 ميلاً في الساعة

وهذا سيجعلها أكثر ملاءمة للمدن، حيث يمكن أن يستغرق السفر لمسافات قصيرة وقتًا طويلاً على الأرض. ولضمان عدم إزعاج السكان، تقول هيونداي إن دوارات S-A2 ستولد 65 ديسيبل فقط أثناء الإقلاع، و45 ديسيبل أثناء التحليق. وهذا يجعلها عالية الصوت تقريبًا مثل غسالة الأطباق، مما يعني أنها لن تكون مصدر إزعاج.

تقول Supernal أن مساهمة هيونداي في عملية التصميم كانت مفيدة لتصميم S-A2. على سبيل المثال، تحتوي المقصورة على أربعة مقاعد للركاب، وهي مختلفة بشكل واضح عن مقعد الطيار. وجميعها مصنوعة من مواد صالحة للطيران وممتصة للطاقة من أجل السلامة.

هيونداي تكشف عن اول تاكسي جوي كهربائي بسرعة 120 ميلاً في الساعة

وقال لوك دونكيرفولك، كبير مسؤولي التصميم في مجموعة هيونداي موتور: "إن S-A2 هو تمثيل حقيقي لـ "السيارات تجتمع مع الهواء". "بالاعتماد على كفاءة كبار مهندسي الطيران في Supernal ومصممي السيارات المشهورين عالميًا في Hyundai Motor Group لإنشاء تصميم يتمحور حول الإنسان ويحقق أقصى قدر من تجربة الركاب وسلامتهم."

كما يتضح من تصميمها، فإن S-A2 ليست سيارة طيران تقليدية تمامًا. إنها مصممة في المقام الأول للنقل الجوي، وتحدد هيونداي أن المطارات العمودية ستكون بمثابة مواقع الإقلاع والهبوط لمركباتها الإلكترونية العمودية. في هذه المنافذ العمودية، سيتم جمع الركاب وإنزالهم ثم مواصلة رحلتهم إلى وجهتهم النهائية.

هيونداي تكشف عن اول تاكسي جوي كهربائي بسرعة 120 ميلاً في الساعة

تقول شركة Supernal إنها تعمل الآن على تحسين مفهوم S-A2 لتجهيزه للحصول على الشهادة. وتقول إن سيارتها مصممة لتلبية معايير الطيران في جميع أنحاء العالم، وتريد إضافة أشياء مثل التصميمات الداخلية المعيارية وحزم البطاريات القابلة للإزالة، عندما تصبح التكنولوجيا متاحة.

وتأمل في الاعتماد على خبرة هيونداي في الإنتاج الضخم لصنع النسخة الحقيقية من eVTOL في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لدخول السوق في عام 2028.