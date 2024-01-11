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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خناقة صيادين.. إصابة شخصين في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما وبين شخصين آخرين؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة نشوب مشاجرة ووقوع مصابين دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة  طرف أول:" المدعو العارف ا.ا.م، 32 سنة، صياد، مصابًا بجرح قطعي بمعصم الكف الأيسر، وشقيق والده المدعو حارس ا.م.ا، 56 سنة، صياد"، وطرف الثاني :" المدعو عادل م.ا.ح، 59 سنة، صياد، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله المدعو حماده ع.م.ا، 35 سنة، صياد، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "سكين"، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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