هل كثرة الصيام في شهر رجب بدعة؟ |عالم بالأوقاف يوضح

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف ، إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي يضاعف فيها ثواب الأعمال الصالحة، لافتا إلى أن سيدنا النبي-صلى الله عليه وسلم-، يعظم شهر رجب وكان يصوم فيه.

وأضاف “عبد الباري”، خلال تصريحات متلفزة عبر استضافته بأحد البرامج الفضائية، “يجوز صيام شهر رجب كاملا لو لديك الاستطاعة، ويمكن الصيام يوم الاثنين والخميس، فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول ثم من الأشهر الحرم وأفطر”.

وأوضح الداعية، الصيام في شهر رجب، جائز وليس بدعة، مشيرا إلى أن سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم، له حديث عن الصيام في رجب لكنه تحدث فيه عن الصيام في شعبان، حيث قال، "عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: “ذاك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

أدعية شهر رجب

أدعية شهر رجب، يستحب للمسلم الإكثار من الطاعات صيام الاثنين والخميس والحرص على سنن الصلوات، والدعاء عند الإفطار، ويبحث الكثير عن أدعية شهر رجب خاصة وأنه أول الشهور الثلاث المباركة رجب وشعبان ورمضان، وأشار القرآن الكريم إلى حدث عظيم ومعجزة كبيرة وقعت في شهر رجب وهو معجزة الإسراء والمعراج، اختص الله بها نبيه محمدًا عليه ـ الصلاة والسلام ـ قال تعالى ـ: (سُبْحَانَ الَّذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الإسراء:1) كما أشار إلى المعراج في قوله ـ تعالى ـ سورة النجم (الآيات:7 ـ 18).



ومن أدعية شهر رجب اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.

-اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون