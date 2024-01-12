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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الدجاج والبطيخ.. دينا الراقصة تثير الجدل بأكلات لا تتناولها

صدى البلد

أثارت الراقصة دينا جدلا كبيرا بعد تصريحاتها خلال فيديو نشرته الإعلامية سهير جودة عبر حسابها على موقع انستجرام، من منزلها، من داخل المطبخ.

وأضافت دينا: "بحب أكل لحمة وسمك وحمام ماعدا الفراخ وباكل قلقاس وبطاطس وبامية ومش باكل سلطة ولا فاكهة ماعدا البطيخ وأحب الشيكولاتة والايس كريم".

وتابعت: "أنا بعمل كل حاجة في المطبخ وبعرف أطبخ كل الأصناف ومن أكتر الحاجات اللي بتسعدني وصحابي بيقولولي ان كباب الحلة بتاعي ملوش حل".

 

ومن أهم الاكلات السمك واللحم الارانب  والقلقاس والبطاطس والبامية 

 

اما عن الاكلات التي لاتفضلها أو لاتتنازلها البطيخ والدجاج والبط وال 

الإعلامية سهير جودة الراقصة دينا دينا الراقصة دجاج شيكولاتة المطبخ اكلات السمك

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