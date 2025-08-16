مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتواصل بشكل مكثف في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت منازل ومخيمات للمدنيين.

وأضاف أن غارة على مخيم البريج وسط القطاع أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما تعرض منزل يعود لعائلة غانم في المخيم ذاته لقصف مباشر أسفر عن استشهاد الزوج والزوجة وأربعة من أطفالهما، لتُمسح بذلك العائلة بالكامل من السجلات المدنية الفلسطينية نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن جنوب القطاع شهد أيضاً قصفاً مدفعياً متواصلاً استهدف المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس، إلى جانب قصف على منطقة المواصي طال خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد الزوجين وطفلتهما.

وأكد أن هذه العائلة سبق أن فقدت أحد أطفالها قبل أشهر جراء سوء التغذية والمجاعة التي تضرب القطاع، ما يعني أن العائلة محيت بالكامل نتيجة الحرب.

كما لفت إلى أن الغارات لم تتوقف على أحياء مدينة غزة، لا سيما حي الزيتون الذي يتعرض منذ أسبوع لعمليات نسف متكررة للمربعات السكنية وغارات مباشرة على منازل المواطنين، الأمر الذي دفع عدداً من العائلات إلى النزوح نتيجة شدة القصف وتقدم الآليات الإسرائيلية.

وأكد جبر، أن أحياء الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة تتعرض بدورها إلى غارات عنيفة ومستمرة منذ ساعات الفجر، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا.

وأضاف أنه منذ بداية اليوم، وحتى هذه اللحظة ارتقى نحو 12 شهيداً في أنحاء متفرقة من القطاع، بينهم شهيدان في محيط مراكز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح، لافتاً إلى أن المشهد الإنساني في غزة يزداد قتامة مع اتساع رقعة الاستهدافات التي تطال المدنيين بشكل مباشر.