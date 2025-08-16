مفاوضو حماس يبدون استعدادا لتخفيف مطالبهم بشأن مقترحات التهدئة بقطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن مفاوضي حركة المقاومة الفلسطينية حماس يبدون استعدادا لتخفيف مطالبهم بشأن مقترحات التهدئة بقطاع غزة.

في سياق متصل كشفت صحيفة تليجراف البريطانية عن موافقة حكومة جنوب السودان – في اجتماع لمجلس الوزراء – على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة جرى الترتيب لها بين إسرائيل والولايات المتحدة ودولة آخري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية في جوبا قوله إن الخطة، التي لم يعلن عنها رسمياً، تتضمن رفع العقوبات الأمريكية عن جنوب السودان، إلى جانب تقديم دعم مالي ضخم يمثل طوق نجاة لأحد أفقر بلدان العالم، بينما ستلتزم إسرائيل بالاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم داخل الدولة الإفريقية.