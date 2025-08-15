قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على خيمة نازحين غرب مدينة غزة

غزة
غزة
ناصر السيد

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على خيام النازحين الفلسطينيين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وتسبب القصف الإسرائيلي في استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن جنودًا من الفرقة 99 بدأوا عملياتهم في منطقة الزيتون، الواقعة على مشارف مدينة غزة، لأول مرة منذ الإعلان عن العمليات الجديدة لاحتلال المدينة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود يعملون على تحديد مواقع المتفجرات، والقضاء على "الإرهابيين"، وتفكيك البنية التحتية "الإرهابية" فوق الأرض وتحتها، بحسب ما أوردته صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية. 

وأوضح بيان جيش الاحتلال أنه في إطار أنشطتهم، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى مفخخًا لتخزين الأسلحة وفككته.

ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل أيضًا في المنطقة بالتنسيق مع القوات الميدانية، ويضرب أهدافًا عسكرية و"إرهابيين".

