جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تنفيذ خطة احتلال غزة بالكامل

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، بشن غارات جوية وتوغل بري في منطقة الزيتون، الواقعة على مشارف مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة أن جنودًا من الفرقة 99 بدأوا عملياتهم في منطقة الزيتون، الواقعة على مشارف مدينة غزة، لأول مرة منذ الإعلان عن العمليات الجديدة لاحتلال المدينة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود يعملون على تحديد مواقع المتفجرات، والقضاء على "الإرهابيين"، وتفكيك البنية التحتية "الإرهابية" فوق الأرض وتحتها، بحسب ما أوردته صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أنه في إطار أنشطتهم، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى مفخخًا لتخزين الأسلحة وفككته.

ولفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يعمل أيضًا في المنطقة بالتنسيق مع القوات الميدانية، ويضرب أهدافًا عسكرية و"إرهابيين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال يوم الجمعة، إغلاق نفق بطول 7 كيلومترات في منطقة بيت حانون بقطاع غزة، بعد عملية استمرت أربعة أسابيع بقيادة قوات سلاح الهندسة التابع للقيادة الجنوبية.

وجاء في البيان: "شملت العمليات ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد العزل عبر نظام مُخصص مُقام على طول حوالي 4.5 كيلومترات - من المنطقة الحدودية قرب نتيف هعسارا إلى قلب مسار النفق تحت الأرض".

وأفاد الجيش بأن هذه العملية أسفرت عن أضرار جسيمة لكتيبة بيت حانون وهزيمتها العملياتية.