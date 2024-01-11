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رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: مخرجات القمة الثلاثية تؤكد موقف مصر الثابت تجاه دعم الفلسطينيين

رشاد عبد الغني القيادي
رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن

ثمن رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، مخرجات القمة الثلاثية "المصرية- الأردنية- الفلسطينية"، التي عُقدت بمدينة العقبة الأردنية، مشيرًا إلى أن القمة أكدت على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما تضعه مصر على رأس أولوياتها في جهودها المبذولة تجاه القضية الفلسطينية.


وأكد عبدالغني ، أن القمة الثلاثية تسعى نحو الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني ودعم الأشقاء في غزة وإقرار السلام الشامل والعادل ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان  الإسرائيلي المحتل بحق الفلسطينيين العُزل، فضلاً عن التأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني ورفض تصفية القضية الفلسطينية.


وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن انعقاد القمة الثلاثية بين رؤساء مصر والأردن وفلسطين، تأتي في إطار الجهود المبذولة والحرص على تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة التي تشهد توترات واضطرابات ملحوظة جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.


وأضاف عبد الغني، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة  أكدت على موقف مصر الثابت في دعم الأشقاء في غزة والتعبير عن الإرادة المصرية والعربية في التطلع نحو إنقاذ الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه ورفض تصفية القضية ومخطط التهجير والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز جهود المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني في كبوته، والسعي نحو وقف إطلاق النار وفرض سلام عادل وشامل.


وأكد عبدالغني ، أن القمة الثلاثية تمثل خطوة جادة نحو تعزيز جهود مصر والأردن لتقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، والعمل على إحياء عملية السلام من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مشددًا على أن السبيل نحو تسوية القضية الفلسطينية، يأتي من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود ۱۹٦٧، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.


وتابع قائلًا: "إن التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي صمته وكيله بمكيالين فيما يسمونه بـ حقوق الإنسان، والذي كشف عن زيف هذه المصطلحات واستخدامها من أجل مصالح خاصة وضرب مصالح دول أخرى بالإدعاءات والأكاذيب المضللة للحقائق، في حين أنها تكف بصرها وتضم أذانها عن حقائق مؤسفة ومؤلمة يشهدها الجميع كل دقيقة، لافتا إلى أن  موقف الدولة المصرية سيظل ثابتا حيال القضية، حيث تدعم مصر حقوق الشعب الفلسطيني وترفض مخطط التهجير وإنهاء القضية الفلسطينية وتسعى نحو وقف نزيف الدماء وردع الاعتداءات الصهيونية التي طالت المرضى والأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل".


وشدد عبد الغني ، على أهمية تضافر الجهود العربية للضغط على المجتمع الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، والسعي نحو إعادة إحياء عملية سلام جادة، وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.

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