رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية ثقافية للطلاب

اطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

جامعة حلوان

وقالت جامعة حلوان، إن المسابقة تتكون من مستويين؛ الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من 80 - 120 صفحة.



و اوضحت جامعة حلوان انه علي الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بادارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت



وقد أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعه حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات جامعة حلوان والتي عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهدفت المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لدى طلاب نشاط الجوالة وتبادل المهارات والخبرات وبث روح التعاون وتوطيد أواصر الصداقة، بجانب عرض منتجات للصناعات الصغيرة لإمكانية قيام الطلاب بعمل مشروعات انتاجية بجانب الدراسة أو بعد التخرج.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، مشيراً إلى أهمية تنظيم المعارض للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم، والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع.