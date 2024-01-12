عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية ثقافية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

txt

جامعة حلوان الأهلية: التقدم للكليات للفصل الدراسي الثاني 13 يناير

txt

بداية من العام المقبل: إجادة لغة أجنبية شرط للتخرج بجامعة حلوان

جامعة حلوان

وقالت جامعة حلوان، إن المسابقة تتكون من مستويين؛ الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من 80 - 120 صفحة.


و اوضحت جامعة حلوان انه علي الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بادارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت


وقد أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعه حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات جامعة حلوان والتي عقدت تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهدفت المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لدى طلاب نشاط الجوالة وتبادل المهارات والخبرات وبث روح التعاون وتوطيد أواصر الصداقة، بجانب عرض منتجات للصناعات الصغيرة لإمكانية قيام الطلاب بعمل مشروعات انتاجية بجانب الدراسة أو بعد التخرج.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية المختلفة، مشيراً إلى أهمية تنظيم المعارض للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم، والمشاركة فى المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع.

جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية بناء الوعي الدكتور السيد قنديل الانشطة الطلابية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان الأهلية: بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 13 يناير.. والتقدم إلكترونيا.. والإدارة: نحذر ليس لنا وسطاء أو مكاتب تقديم أخرى

جامعة حلوان: خطة لإنشاء فرع للنادي خاص بالسيدات فقط

3 يناير.. تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة حلوان: لدينا خطة للحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية

ترشيحاتنا

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل

بعد الهجوم الأمريكي البريطاني في اليمن.. الصين تدعو لتهدئة جميع الأطراف

تحقيقات موسعة في إصابة ٩ من أسرة واحدة بانفجار أسطوانة غاز بالصف

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ