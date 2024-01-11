3 يناير.. تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول



بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت إدارة التربية الفنية جامعة حلوان، ان متحانات منتصف العام الدراسي ستبدأ يوم ١٣ يناير وتنتهى يوم ٢٢ يناير٢٠٢٤.، لكافة الفرق الدراسية بالكلية،

وتجري امتحانات منتصف العام الدراسي لكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

وانتهت كلبة التربية الفنية جامعة حلوان من تجهيز اللجان الخاصة لجميع الفرق الدراسية، وتوفير ما يلزم من إمكانات لبدء عملية امتحانية سليمة لكل الطلاب حرصا علي تفوقهم

وقد افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضاً لعرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وذلك على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة.



وشارك فى المعرض طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة لمادة نظريات العمارة ، حيث يأتى هذا المعرض فى إطار عرض المشروعات التى تهدف إلى تقريب المسافة بين المحتوى النظرى والتطبيق على أرض الواقع ، وذلك من خلال تصميم الماكيتات كبيرة الحجم التى يستطيع من خلالها الطلاب اختبار مدى ثبات واتزان المنشآت والمبانى ومدى مقاومتها للأحمال ، وتحديد نوع الإنشاء الذى يمكن الاعتماد عليه.

وتنوعت المواد المستخدمة في تنفيذ النماذج ما بين الخشب والحديد والبامبو، حيث اشتملت الأعمال المعروضة على نماذج لمقاعد الطلاب، ومظلات، وجلسات، ونماذج مصغرة للبرجولات تضع فى الحدائق والمتنزهات العامة