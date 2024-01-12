مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة المصرية يقفز 4% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 25519.25 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.89% ليغلق عند مستوى 5955.56 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 8479.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30983.37 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6668.17 نقطة.



ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 321.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.267 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 149.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.013 مليار ورقة منفذة على 521 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 6.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.28%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 690.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 171.9 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.1 مليار جنيه، بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 239.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12.5 مليار جنيه بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 411.5 ألف عملية.