رانيا يعقوب تطالب بدخول القطاع الخاص لدعم قاطرة النمو والاستدامة| فيديو

كشف رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، مستهدفات وثيقة التوجهات الاقتصادية، التي وضعها مجلس الوزراء خلال الـ6 سنوات المقبلة.

وأكدت رانيا يعقوب خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن برنامج الطروحات يتحرك ببطء شديد؛ نتيجة الظروف الاقتصادية التي نعيشها، مشيرة إلى أن الاتجاه في الاستثمار بالسيولة الداخلية يتأثر بالاقتصاد الموازي.

الدولة عليها إنشاء صناديق في العقارات والذهب لمجابهة الأسواق الموازية

وعلقت رانيا يعقوب أن الدولة يمكن أن تتخارج من بعض المؤسسات؛ لجذب السيولة النقدية الداخلية، مطالبة بالاستثمار في مشروعات تصدير العقارات في مصر، ودخول القطاع الخاص لدعم قاطرة النمو والاستدامة.

وقالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن الدولة عليها إنشاء صناديق في العقارات والذهب لمجابهة الأسواق الموازية، مستشهدة بأن الذهب تسبب في رفع سعر الدولار مؤخرا.

ونوهت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك عدد من المبادرات التي يمكن أن تخدم الوثيقة الاقتصادية، مثل مبادرة السيارات التي تجعلنا نستطيع الوصول للأرقام المستهدفة.

واختتمت قائلة: مش مفروض نكون متفائلين في وضع أي بحث اقتصادي، لكن يجب التركيز على النظر إلى كل المخاطر في ظل كل التغيرات العالمية التي نشهدها ونضع أرقاما بتفاؤل شديد.

