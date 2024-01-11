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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكب بلجيكي يحاول تهريب ماريجوانا في مطار الغردقة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا على رحلة خطوط الطيران البلجيكية اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية وبتفتيشة تبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر مخبأة فى مكان يصعب الوصول إليه وقام بالضبط الضبط أشرف خلف ورامي مروان مدير الحركة ومن إداره الفحص بالأشعة محمد حسام تحت إشراف خالد جمال قرشي.

وقام بالجرد والتحريز جمال محمد خلف وبهاء سمير بحضور وليد زيادة بالأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.

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