شبانة: صلاح يسعى لحصد لقب أمم أفريقيا مع منتخب مصر



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر أصبح يضع كأس أمم إفريقيا هدفًا بالنسبة له من أجل التتويج باللقب القاري، خصوصًا بعدما حصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تصريحاته الإعلامية كانت تؤكد على رغبته في الفوز باللقب.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الجمهور المصري اليوم أصبح يشجع منتخب جنوب إفريقيا، بعد موقف الدولة هناك باتهام الكيان الصهيوني بإبادة الشعب الفلسطيني، والقضية منظورة حاليا في محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "الكيان الصهيوني لا يريد أن يتم محاكمته على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وموقف الغرب مُخزي كالعادة،