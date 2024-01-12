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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب بعين شمس…تعرف على مصروفات جامعة العلمين الدولية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب بعين شمس.. غدا

تستضيف  مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية بجامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني  المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير  وحتى ١٨ يناير الجارى.

 

تعرف على مصروفات جامعة العلمين الدولية بكافة كلياتها للتقديم بالتيرم الثاني

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.


رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية ثقافية للطلاب

اطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي


إعلام القاهرة تعلن عن تنظيم حفلة التخرج دفعة 2023 | تفاصيل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل تخرج دفعة 2023 ، يوم ٢٤ فبراير القادم بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس ، وعلى الطلاب الذين يريدوا الحضور سرعة دفع الاشتراك .

محاق رجب .. سر اختفاء القمر من السماء طوال الليلة

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية جديدة، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق رجب" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

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