أخبار التعليم|طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب بعين شمس…تعرف على مصروفات جامعة العلمين الدولية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تستضيف مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية بجامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الجارى.

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.



رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية ثقافية للطلاب

اطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي



إعلام القاهرة تعلن عن تنظيم حفلة التخرج دفعة 2023 | تفاصيل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل تخرج دفعة 2023 ، يوم ٢٤ فبراير القادم بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس ، وعلى الطلاب الذين يريدوا الحضور سرعة دفع الاشتراك .

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية جديدة، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق رجب" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.