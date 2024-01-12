طاقم رويال بريمبتون البريطاني يصل أكاديمية القلب بعين شمس.. غدا

تستضيف مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية بجامعة عين شمس الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الجارى.

مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية



يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن ومستشفيات جامعة عين شمس

واوضحت جامعة عين شمس أنه من المقرر أن تبدأ العيادة التحضيرية بالعيادات الخارجية بالمستشفى بمناظرة حالات الشريان الأورطي في يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا ويرجي الأتصال بالأرقام الأتية للحجز بالعيادة

01050136045

01200521246



وانطلاقاً من الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس وحرص إدارة الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع الخارجي ونشر الوعي الصحي والثقافي والإجتماعى، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس عددا من حملات التوعية بعشر إدارات تعليمية بالقاهرة، وذلك

تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و

اشراف عام اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة وتنفيذ إدارة التخطيط وتنمية البيئة،

حيث تم تقديم ٣٦ حملة توعية بعشر إدارات تعليمية مختلفة وهى إدارة عيـن شمس التعليــمـيـــة وإدارة حدائـق القبـــة التعـليميــة و إدارة مصر الجديــدة التعليميــة و إدارة الــوايــلـي التعـليـمـية و إدارة الـســلام التـعـليــمــيــة وإدارة الــزيــتــون التــعليــميــة و إدارة القاهرة الجديدة و إدارة المـــــطــــرية التعليميــــة و إدارة غرب مدينة نصر التعليمية و إدارة النــزهـــة

وقد تضمنت حملات التوعية عدد من المجالات المتنوعة منها المجال الصحي والذي تضمن التوعيه حول التغذية السليمة والوقاية من الأمراض الإسعافات الأولية والتوعيه حول أضرار التدخين والإدمان وفى المجال الثقافي والإجتماعي تضمنت التوعيه التغيرات المناخيــة و أهمية الذكاء الإصطناعى و مشكلات المراهقة وماتتطلبه هذه المرحلة و الإنتماء وحب الوطن و طرق التواصل الفعال ولغة الحوار والإعلام وتأثيره على المجتمع و ضبط السلوكيات والإنفعالات

كما تضمنت حملات توعية الثقافية توعيه بعنوان إعــرف تـــراثـك

و فى مجال تنمية المهارات تم عمل ورش عمل حول تنمية التفكير الإبتكارى و طرق الإستذكار الجيد لدى الطلاب

قدم هذه الحملات عدد من أساتذة كليات التربية و التربية النوعية و التمريض و الإعلام و الطب و كلية الدراسات العليا للطفولة و الدرسات العليا والبحوث البيئية و كلية الآثار والآداب و البنات

الجدير بالذكر أنه قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالحملات تقديراً لجهود الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.