الحلفاء يهاجمون اليمن وأستراليا واليابان تؤيدان| أبرز تصريحات الدول على ضرب الحوثيين

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن".

وتابع البيان: "المملكة تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

وطلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن.

و اشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا

وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.. والمجتمع الدولي عليه التحرك بمسؤولياته لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الاسترالية أنها قدمت دعما لوجيستيا خلال الضربات الأمريكية في اليمن.. والحوثيون متورطون في تقويض النظام القائم على القواعد الدولية.

وكشفت اليابان عن دعمها قرار أمريكا والحلفاء لتأمين سلامة السفن، معبرة عن إدانتها تصرفات الحوثيين التي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر.