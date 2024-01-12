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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة جديدة لـ منتخب نيجيريا قبل أمم إفريقيا.. ما الذي حدث؟

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا

تلقى منتخب نيجيريا ضربة جديدة، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية غدا السبت في كوت ديفوار.

وأعلن المنتخب النيجيري استبعاد مهاجمه، عمر صادق، لاعب ريال سوسييداد الإسباني، بسبب الإصابة.

وتم استدعاء باول أوناتشو، مهاجم طرابزون سبور التركي، على حساب عمر صادق الذي خرج من قائمة البطولة.

وعانى المنتخب النيجيري من إصابات عديدة قبل كأس الأمم الإفريقية، حيث تم استبدال اللاعب المصاب فيكتور بونيفاس، وانضمام تيريم موفي بدلا منه.

وخرج أيضا ويلفريد نديدي للإصابة، وعوضه الحسن يوسف في القائمة.

ويخوض منتخب نيجيريا منافسات كأس الأمم الإفريقية، ضمن المجموعة الأولى، بجانب غينيا الاستوائية وغينيا بيساو وكوت ديفوار.

وتفتتح نسور نيجيريا مشوار الكان بمواجهة غينيا الاستوائية، بعد غد الأحد.

منتخب نيجيريا كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار طرابزون سبور التركي عمر صادق

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