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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| البرازيل تعلن عن المدرب الجديد للمنتخب

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب، لينهي بذلك رسميا الجدل الدائر حول من سيتولى مسؤولية مصير بطل العالم 5 مرات.

وأعلن الاتحاد البرازيلي، في بيان له، تقديم مدرب ساو باولو السابق اليوم الخميس في ريو دي جانيرو، قائلا: "دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي للرجال".

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن مدة العقد، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سيستمر حتى نهاية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان إضفاء الطابع الرسمي على تعيين دوريفال خلفا لفرناندو دينيز المقال من منصبه الأسبوع الماضي، متوقعا بعد إعلان نادي ساو باولو الأحد رحيل مدربه منذ أبريل الماضي للانضمام إلى الإدارة الفنية للمنتخب الوطني.

ويخلف دوريفال جونيور صاحب الـ 61 عاما مواطنه دينيز صاحب الـ 49 عاما الذي يجمع منذ يوليو الماضي بين منصبي مدرب المنتخب الوطني وفريق فلوميننسي المتوج معه بكأس ليبرتادوريس 2023.

وكان المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الخيار الأول للاتحاد البرازيلي لخلافة دينيز، عقب نهاية عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم لقيادة منتخب البرازيل في مسابقة كوبا أمريكا في يوليو المقبل في الولايات المتحدة، لكن، أنشيلوتي جدد عقده مع الميرينجي، ما دفع الاتحاد البرازيلي إلى البحث بشكل عاجل عن مدرب جديد.

وبعد مرور عام على الخروج من الدور ربع النهائي لمونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا، يحتل السيليساو المركز السادس من أصل 10 في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وهو مركز لا يليق بالدولة الوحيدة التي شاركت في 22 نسخة من كأس العالم وتوجت ب5 ألقاب، وهو رقم قياسي.

ومن المتوقع أن يبدأ دوريفال جونيور مهمته رسميا في مارس المقبل في مباراتين دوليتين وديتين في القارة العجوز ضد إنجلترا وإسبانيا.

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