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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخية| أول تعليق من ميسي على مواجهة رونالدو في موسم الرياض

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

عبر ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته الكبيرة بالمواجهات المنتظرة خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب أسطورة الأرجنتين عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "لا أستطيع الانتظار للعب كأس موسم الرياض، سنواجه أفضل الأندية السعودية في بطولة ستكون تاريخية".

ويشهد موسم الرياض خلال الفترة من 29 يناير الجاري حتى 8 فبراير المقبل، مواجهات قوية بمشاركة انتر ميامي الأمريكي إلى جانب الهلال والنصر.

وتجمع هذه الفاعلية عددا كبيرا من نجوم الكرة العالمية في مقدمتهم ليونيل ميسي إضافة إلى نجوم النصر: كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا، والهلال: ألكسندر ميتروفيتش وحارس المرمى ياسين بونو، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الجدير بالذكر أن نسخة العام الماضي من كأس موسم الرياض جمعت بين فريق نجوم النصر والهلال بقيادة رونالدو وباريس سان جيرمان بقيادة ميسي، وفاز الأخير 5-4.

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