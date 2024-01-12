نزفوا من أذنهم .. كواليس مرعبة من حادث انفجار نافذة بطائرة الاسكا

تُركت مجموعة من ركاب طائرة ألاسكا ينزفون من آذانهم، حتى أن أحدهم اعتقد أن رأسها سينفجر بعد انفجار نافذة طائرة في الجو الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 على ارتفاع 16000 قدم متجهة من بورتلاند بولاية أوريغون إلى مطار أونتاريو الدولي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، في 5 يناير عندما خلف الحادث فجوة كبيرة في جانب الطائرة.

ذكرت صحيفة ديلي ستار سابقًا أن صبيًا صغيرًا كان يجلس في الصف الأقرب إلى مكان الانفجار قد تمزق قميصه ولكن لم يتم تسجيل أي إصابات دائمة.

ومع ذلك، فإن الركاب الـ 171 على متن رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 عانوا جميعًا من أعراض مروعة أثناء عبورهم. يقوم الآن ستة من الطيارين وأحد أقاربهم برفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة بوينغ، التي صنعت الطائرة 737 ماكس 9، نيابة عن جميع من كانوا على متنها.

لم يتوقع العديد من الركاب البقاء على قيد الحياة خلال الرحلة، حيث أبلغ البعض عن نزيف من آذانهم نتيجة للكميات الكبيرة من الضغط. وبحسب الدعوى، كان بعض المسافرين متشبثين ببعضهم البعض، بينما قام آخرون بإرسال رسائل إلى أحبائهم.