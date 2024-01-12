حالتها خطرة.. ثعبان سام يلدغ أسترالية خلال نومها على الفراش

دخلت امرأة أسترالية إلى المستشفى بعد أن عضتها أفعى سامة أثناء نومها في سريرها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” تم نقل المرأة في العشرينات من عمرها، التي لم يُذكر اسمها، جواً إلى المستشفى بعد الهجوم الذي شنه عليها ثعبان بني شرقي، ثاني أكبر ثعبان سام في العالم، في منزلها البعيد في منطقة داونز الغربية في جنوب شرق كوينزلاند.

وقع الهجوم المتسلل، الذي أدى إلى عضّة في اليد، في حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم الجمعة 12 يناير. وذكرت التقارير أنها عولجت في البداية من قبل عائلتها قبل وصول المسعفين.

افعى سامة

وتمكنت الشابة من التقاط صورة للثعبان المتسلل وهو يخرج رأسه من تحت بطانيتها. وذكرت قناة 7News in Australia أنها لا تزال في حالة مستقرة.

وقالت دارلينج داونز هيلث، التي تدير مستشفى توومبا: “لا تزال المريضة في حالة خطيرة ولكنها مستقرة”.

وقال تيم هدسون، من شركة Hudson Snake Catching ومقرها كوينزلاند، إن اللدغات عادة ما تكون غير مؤلمة بسبب أنياب الثعبان الصغيرة. وقال هدسون: "من المحتمل بالتأكيد أن يتعرض الناس للعض دون أن يدركوا ذلك".