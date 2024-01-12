موقف غير متوقع لـ زوجة ساديو ماني بعد 5 أيام من الزفاف

استقبلت عائشة تامبا زوجة ساديو ماني الجديدة استقبال الأبطال من قبل الطلاب الصغار بعد عودتها إلى المدرسة.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، تزوجت عائشة، 18 عامًا، من مهاجم ليفربول السابق البالغ من العمر 31 عامًا، في حفل إسلامي يوم 7 يناير في كور ماسار، وهي بلدة داخل داكار، عاصمة السنغال.

وبعد خمسة أيام من عقد قرانها ، عادت إلى تعليمها، حيث تدرس حالياً شهادة البكالوريا، وهو المؤهل الذي يحصل عليه الطلاب في نهاية تعليمهم الثانوي.

زوجة ساديو ماني

وقفت على الشرفة ولوحت بينما كان الشباب في الأسفل يهتفون باسمها. في حين بدت في البداية متأثرة بالخجل، إلا أنها اعتادت في النهاية على التملق الذي كانت تتلقاه.

سلطت لقطات فيديو من Senenews الضوء على الشهرة الجديدة التي حصلت عليها عائشة منذ زواجها من النجم السنغالي، الذي سينافس في كأس الأمم الأفريقية في غضون ستة أيام.

ويُعتقد أن مئات الطلاب كانوا يهتفون "Aissa amena jekeur" والتي يُعتقد أنها تُترجم إلى "Madame Sadio Mane".

في البداية، بدت عائشة متأثرة بردة الفعل البطولية التي تلقتها من الطلاب. ومع ذلك، فقد استعادت رباطة جأشها في النهاية من خلال الابتسام والتلويح للجمهور.