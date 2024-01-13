رأس غارب تكافح البعوض والحشرات الناقلة للأمراض من خلال أعمال الرش الضبابي

كلف اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، الإدارة الصحية بتنفيذ وتكثيف أعمال الرش الضبابي. يستهدف هذا الإجراء القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض في جميع أرجاء رأس غارب.

تم تنفيذ عمليات الرش الضبابي في شوارع منطقة العبور القديمة والعبور الجديدة، مع التأكيد على استمرار هذه الجهود في جميع أحياء المدينة وتقسيماتها. يهدف هذا النهج إلى الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

تجدر الإشارة إلى أهمية مثل هذه الإجراءات في خلق بيئة صحية آمنة للمجتمع، مع التركيز على الوقاية ومكافحة الأمراض المنتقلة عبر الحشرات في جميع أرجاء رأس غارب.