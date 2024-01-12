شوقي علام: الأمل ضرورة إنسانية بدونها تفقد الحياة قيمتها

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التأمل في انتهاء عام وبداية عام جديد؛ يُعد مراجعة للذات ومحاسبتها على عملها في العام المنقضي.

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن محاسبة النفس أمر مطلوب في أيام الله- تعالى-، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- كثير الاستغفار ؛تطلعًا للدرجات العُلى، وأن يكون عبدًا شكورًا، فقضية الاستغفار عندنا جميعًا، دليل على محاسبة النفس لتلافي السلبيات والتقصير فيما سلف.

وأوضح المفتي أن المسلم الحقَّ ينبغي أن يكون صابرًا على مختلف المتاعب وشتى التحديات، مؤمنًا بالأمل ومستشرفًا للمستقبل، وموقنًا بما عند الله تعالى الذي بشَّرنا بأن بعد العسر يسرًا وأن الفرج يعقب الضيق والكرب.

صناعة الأمل

أشار المفتي النظر إلى أن الحاجة تشتد في هذه الآونة من عمر الأمة إلى صناعة الأملِ وحسن العمل باعتبارهما من أهمِّ محاور صناعة شخصية الإنسان المعاصر وسمات تكوينه؛ فالأملُ هو ضرورة إنسانية بدونها تفقد الحياة قيمتَها ولا يعرف الإنسان مقصود وجوده.