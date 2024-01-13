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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح ورشة عمل حول استراتيجية تنظيم الأسرة بالإسكندرية

صحة الاسكندرية تفتتح
صحة الاسكندرية تفتتح ورشة تدريبية

افتتحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية مع الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة ورشة تدريبية حول تنظيم الأسرة، وذلك في حضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية الأوقاف نيابة عن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والقس باڤلي ممثلاً عن الكنيسة بالإسكندرية ومدحت نوار مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة و الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنظيم الأسرة و لفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بمختلف المناطق بالإسكندرية و مسئولي الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة.
وقالت الدكتورة هنادي سامي إن الورشة التدريبية تقام على مدار يومين وتهدف للتعرف على مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة ؛الاستراتيجية و الأدوار وكذلك توضيح كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور رجال الدين مع مسئولي الإعلام بوزارة الصحة بهدف ترسيخ مبدأ دعم القضية السكانية لتحسين جودة حياة كل المصريين مع التركيز على مهارات التواصل الاجتماعي لتوصيل المعلومات ووضع خطط عمل مشتركة للمرحلة القادمة.

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جدير بالذكر أن ورشة العمل قد شهدت على نسبة مشاركة و تفاعل عالية بين الحضور، حيث تم مناقشة الجوانب والمحاور المختلفة للقضية السكانية للوقوف على التحديات الحالية و كيفية التغلب عليها لتحقيق الأهداف المرجوة.

يأتي هذا في ظل توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقضية السكانية وطبقاً لتوصيات الاجتماع الذي عقده  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان  مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور وكلاء الوزارتين بجميع محافظات الجمهورية للاهتمام بالتعاون بين الفريق الطبي ورجال الدين لنشر المعلومات الصحيحة فيما يخص الصحة الإنجابية في المجتمع.

الاسكندرية التنمية المستدامة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور محمد مختار جمعة الدين الإسلامي الشيخ سلامة عبد الرازق القيادة السياسية القضية السكانية الصحة و السكان

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