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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الولايات المتحدة وحلفاؤها وسعوا رقعة الصراع في الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، إن استخدام إسرائيل العشوائي للقوة في قطاع غزة مرتبط بالعديد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وأضاف المندوب الروسي في كلمة أمام مجلس الأمن أن الولايات المتحدة وحلفاؤها وسعوا رقعة الصراع ليشمل كامل المنطقة بعد الهجمات على اليمن.

ويشن الحوثيون منذ أسابيع هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مؤكدين استهداف سفن على ارتباط بإسرائيل، تضامنًا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة.

ونفذت الضربات الأمريكية والبريطانية فجر الجمعة، على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما صعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك استُخدمت في العملية المشتركة.

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