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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

800 ألف مشاهدة.. تامر عاشور ينافس على صدارة الأعلى مشاهدة في مصر

تامر عاشور
تامر عاشور

تمكن تامر عاشور من تصدر قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة في مصر عبر موقع يوتيوب من خلال اغنيته الجديدة “ هيجيلي موجوع ” . 

واحتلت الاغنية المركز الثاني من اصل 50 مركز ، هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرحها بساعات .

و اقتربت أغنية “هيجيلي موجوع” لـ تامر عاشور من 900 الف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب بعد طرحها ب 24 ساعة فقط.

وطرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديد هيجيلي موجوع عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

كان الفنان تامر عاشور قد حرص على مشاركة جمهوره ضور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "عاشور": من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكرا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع.

الحفل أحياه كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يحمل عنوان ليلة الدموع.

وكان قد احتفل الفنان تامر عاشور خلال شهر أكتوبر الماضي  بعقد قرانه على مذيعة الأخبار نانسي نور بعد أيام من الجدل حول علاقتهما وموعد زفافهما

تامر عاشور أبو بكر سالم المطرب تامر عاشور هيجيلي موجوع رامي صبري ضمن فعاليات موسم الرياض مسرح أبو بكر سالم

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