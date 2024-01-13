سيف الجزيري ينضم للمران الأول لتونس في كوت ديفوار

اعلن الإعلامي مينا ماهر عن تواجد اللاعب سيف الدين الجزيري لخوض المران الأول في كوت ديفوار.



وكتب مينا ماهر عبر حسابه على فيسبوك:"لاعبنا سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس استعداد لخوض المران الاول في كوت ديفوار ".

أكد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، أنه سعيد بالانضمام إلى قائمة منتخب تونس، لمشاركته في كأس الأممالإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وقال الجزيري، خلال حديثه بقناة "أون تايم سبورت": "سعيد بتواجدي بقائمة منتخب تونس، نسعى ونجتهد لتقديمأفضل مستوى مع النسور، والمنافسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية صعبة، وجميع المنتخبات قوية.. كما أن منتخب تونسيمتلك لاعبين كبار وأصحاب خبرات".

وأضاف الجزيري: "نادي الزمالك اسم كبير، ويعيش حاليا حالة من الاستقرار، لذلك أرى أن الأمور تسير بشكل جيد،حيث إن مجلس الإدارة لم يقصر، وهناك حلولا وضعت لإنهاء أزمة المستحقات المالية".



واختتم: "سعيد بتجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك، فهو لاعب كبير ويمتلك مهارات، إنه من أفضل اللاعبين، لذلكتواجده أمر مهم للفريق".



ويلعب نسور قرطاج، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في أمم إفريقيا بعد نسخة عام 2004 التي أقيمت بملاعبه، ضمنالمجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية إلى جانب منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.