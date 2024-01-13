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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1325 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بكفر شكر في القليوبية

جانب من القوافل
جانب من القوافل

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر منصور يومي الجمعة والسبت 12و13 يناير الجارى ، وتم الكشف خلالها علي 1325 مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية  في مختلف التخصصات.


وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (  الباطنة -  الأطفال - الجراحة  - النساء  - الأسنان - تنظيم أسرة- رمد).


إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.
كما ضمت القافلة معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القليوبية إدارة القوافل الطبية العلاجية الدهون الثلاثية خدمة التثقيف الصحي قافلة طبية مجانية مديرية الصحة بالقليوبية

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