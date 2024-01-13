إسرائيل تهاجم جنوب إفريقيا: تُسيِّس العدالة الدولية

هاجم الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، جنوب إفريقيا، معتبرا أن اتهامها "للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"- حسب زعمه- بارتكاب إبادة جماعية؛ يشكل تسييسا خطيرا للعدالة الدولية.

جاء ذلك في تدوينة له بحسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، على وقع جلسات شهدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال جانتس: "الاتهام التشهيري بما لا يقل عن "الإبادة الجماعية" الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط (يقصد إسرائيل) يشكل تسييساً ساخراً ومشوهاً وخطيراً للعدالة الدولية".

وأضاف: "أود أن أنقل تقديري العميق لألمانيا، وبشكل شخصي للمستشار أولاف شولتز، لموقفها المبدئي ضد هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بانضمامها إلى إجراءات محكمة العدل الدولية كطرف ثالث".

وختم جانتس بالقول "سوف نتذكر الوضوح الأخلاقي والقيادة العالمية التي ظهرت خلال هذه الأوقات المهمة".

ورفضت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، بشدة، الاتهامات أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبستريت في بيان إن إسرائيل "تدافع عن نفسها" في أعقاب ما سماها الهجمات "غير الإنسانية" التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.