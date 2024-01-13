الأمم المتحدة: 2000 جندي يغادرون المناطق الشرقية المضطربة في الكونغو

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة اليوم السبت إن حوالي 2000 جندي تابعين للأمم المتحدة سيغادرون المناطق الشرقية المضطربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بحلول نهاية أبريل في المرحلة الأولى من الانسحاب المزمع لبعثة حفظ السلام من البلاد.

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء المهمة في ديسمبر بعد طلب من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في سبتمبر/أيلول لتسريع انسحاب قوات حفظ السلام.

وتولت القوة التي يبلغ قوامها حاليا 13500 جندي، والمعروفة باسم مونوسكو، المسؤولية من عملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في قمع انعدام الأمن في شرق الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، حيث تتقاتل الجماعات المسلحة على الأراضي والموارد.

لكن في السنوات الأخيرة، أصبح وجودها لا يحظى بشعبية متزايدة بسبب ما يقول النقاد إنه فشل في حماية المدنيين من الميليشيات، مما أثار احتجاجات دامية.

وقالت بينتو كيتا، رئيسة البعثة، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين حكوميين: 'لدينا سقف قدره 13500 جندي أذن به مجلس الأمن، اعتبارًا من 30 أبريل، ومع بدء الانسحاب، سنصل إلى 11500'.

وأضافت أن المرحلة الأولى من ثلاث مراحل للانسحاب ستبدأ في مقاطعة جنوب كيفو، مضيفة أن قوات الأمن الكونغولية ستتولى السيطرة على 14 قاعدة تابعة للأمم المتحدة في المقاطعة.

وتنسحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري في المراحل التالية.

صرح وزير الخارجية الكونغولى كريستوف لوتوندولا خلال المؤتمر الصحفى فى العاصمة كينشاسا أنه من المتوقع أن تخرج قوات الأمم المتحدة المتبقية من البلاد بحلول 31 ديسمبر .

وقال لوتوندولا إن 'انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يعني بالضرورة نهاية المعركة التي نخوضها لحماية المصالح الإقليمية لبلادنا، يجب أن نواصل النضال'.

وقد نزح أكثر من 7 ملايين شخص بسبب الصراعات في الكونغو، معظمهم في المقاطعات الشرقية الثلاث حيث لا يزال عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة يعمل.