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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوع وعطش | 800 ألف فلسطيني مهددون بالموت في غزة بسبب سياسة الاحتلال

غزة
غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن هناك مجاعة حقيقية في غزة بشكل مقصود ومتعمد، و800 ألف مواطن مهددون بالموت، بسبب سياسة التجويع والتعطيش.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".

وأضاف: "الاحتلال يطلق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وأسقط أكثر من 14 شهيدا كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدافه لجميع خطوط مياه الشرب والآبار، وتعطيله لكل مناحي الحياة تماما".

وأوضح: "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800,000 مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال، يتهددهم الموت نتيجة ذلك".

وأشار إلى أن "هذه السياسة المفضوحة تؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية، وتهجير المواطنين من منازلهم قسريا، تحت تهديد القتل، والسلاح، والقصف، والتجويع، والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".

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