وزير النفط العراقي : أوبك+ تقلّص التحديات المؤثرة على استقرار سوق البترول

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تعمل على الحد من التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية.

وقالت وزارة النفط العراقية إن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها أوبك+ منذ تشرين الثاني/نوفمبر أتاحت للدول الأعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها على تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وأضاف عبد الغني أن 'وزارة النفط العراقية حريصة على تحقيق زيادة في الإيرادات المتأتية من عائدات صادراتها النفطية رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية'.