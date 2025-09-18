برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وافتتح الملتقي بكلمة مسجلة من السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، موجهة للمشاركين في فعاليات النسخة التاسعة من الملتقى.

وقدم الأبناء والفتيات المشاركين في الملتقي من مصر والدول المشاركة في فعالياته، والتي يبلغ عددها 53 دولة من الوطن العربى وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية عدداً من العروض الفنية والموسيقية بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات تعكس مواهبهم وقدراتهم الكبيرة المتنوعة.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيري الشباب والرياضة والثقافة ومحافظ القاهرة ورئيسة ملتقى أولادنا في تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة منهم الدكتور مصطفى زمزم، والفنان مينا أبو الدهب، والفنانة والكاتبة تغريد عبد المقصود، والفنانة مريم شريف، والسيدة مي زين الدين، والفنان الكبير محمد صبحي.

ويقام الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة " أولادنا" في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار " لونها بالفرحة"، بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

أطفالنا مسئوليتنا

ودشن الملتقى حملة "أطفالنا مسئوليتنا"، وهي حملة ضد الإساءة للطفل عن طريق التوعية بأساليب التعامل الآمنة، وتمكين وتشجيع الأطفال علي التعبير والمواجهة وتوفير الدعم النفسي لهم، وكذلك توعية الأسرة وجهات الرعاية بكيفية التعامل مع الأطفال.

وحضر حفل الافتتاح الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة، والأستاذة سهير عبد القادر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة ورئيسة الملتقى، والدكتورة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة والضيوف الأجانب .