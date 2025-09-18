طرح برومو حكاية نور مكسور اخر حكايات ما تراه ليس كما يبدو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ما تراه ليس كما يبدو، برومو حكاية نور مكسور، وهي الحكاية الأخيرة للمسلسل المعروض حاليا.

أغنية قصة نور مكسور

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الجديدة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من قصة "نور مكسور"، أغنية "بقالي كتير" من غناء دنيا وائل ومن إنتاج شركة "ميوزيك يارد" و"يونيفرسال ستوديوز".

والقصة الجديدة للمسلسل من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر ومن تأليف أدهم أبو ذكري ومن إخراج محمود زهران.

وتقدم "music yard”، بالتعاون مع "يونيفرسال ميوزك مينا"، أغنية أصلية مميزة في كل حكاية مختلفة من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، لتصف الأغنية قصة الحكاية المنفصلة، بشكل مختلف، لتضيف عليها طابع غنائي مميز.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، وهو من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم، منهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، شيري عادل، خالد أنور، أحمد جمال سعيد، مريم الجندي، يوسف عثمان، شيري عادل، وغيرهم.