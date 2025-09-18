قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام
أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع
سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طرح برومو حكاية نور مكسور اخر حكايات ما تراه ليس كما يبدو

قصة نور مكسور
قصة نور مكسور
سعيد فراج

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ما تراه ليس كما يبدو، برومو حكاية نور مكسور، وهي الحكاية الأخيرة للمسلسل المعروض حاليا. 

أغنية قصة نور مكسور

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الجديدة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من قصة "نور مكسور"، أغنية "بقالي كتير" من غناء دنيا وائل ومن إنتاج شركة "ميوزيك يارد" و"يونيفرسال ستوديوز".

والقصة الجديدة للمسلسل من بطولة نور إيهاب ويوسف عمر ومن تأليف أدهم أبو ذكري ومن إخراج  محمود زهران.

وتقدم "music yard”، بالتعاون مع "يونيفرسال ميوزك مينا"، أغنية أصلية مميزة في كل حكاية مختلفة من مسلسل  “ما تراه ليس كما يبدو”، لتصف الأغنية قصة الحكاية المنفصلة، بشكل مختلف، لتضيف عليها طابع غنائي مميز.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” 7 حكايات، كل حكاية تُعرض في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، وهو من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز النجوم، منهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، ليلى زاهر، شيري عادل، خالد أنور، أحمد جمال سعيد، مريم الجندي، يوسف عثمان، شيري عادل، وغيرهم.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو ما تراه ليس كما يبدو قصة نور مكسور

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

أ.د أشرف عبد القادر

للدراسات العليا.. تعيين أشرف عبد القادر وكيلاً لـ علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

مناقشة الرسالة

بعد تكرار سرقاتها.. رسالة دكتوراة توصي بإنشاء نظام قضائي خاص لحماية الآثار بجامعة المنوفية

محافظ الغربية

الغربية تطلق شبكة موحدة لقواعد البيانات لتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

