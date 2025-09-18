سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية

قام السفير أحمد فريد المرسي بتقديم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية غينيا الاستوائية، بالقصر الرئاسي في العاصمة مالابو.



تضمنت المراسم استعراض حرس الشرف وتحية قيادات الدولة واختتمت بلقاء مع الرئيس الاكواتوري تيودورو أوبيانغنغويما مباسوجو، تم خلاله استعراض أهم موضوعات العلاقات الثنائية، حيث أثنى الرئيس الاكواتوري على العلاقات المتميزة بين البلدين حكومةً وشعباً وأكد على اعتزازه بالصداقة التي تجمعه والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يكنه لسيادته من احترام وتقدير.

كما أكد على اهتمامه بتعزيز أواصر التعاون في المجالات المختلفة.

ومن جانبه، نقل السفير أحمد فريد تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس الاكواتوري، وتمنيات سيادته لجمهورية غينيا الاستوائية وشعبها بالمزيد من التقدم والرخاء، كما أكد على ما توليه القيادة المصرية من أهمية للارتقاء بالعلاقات مع غينيا الاستوائية إلى آفاق أرحب.