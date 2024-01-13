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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاضِ أمريكي يثير الجدل ويهاجم قانون منع حيازة الأسلحة

القضاء الامريكي
القضاء الامريكي

حكم القاضي الاتحادي في فلوريدا بأن القانون الأمريكي الذي يمنع الناس من حيازة أسلحة نارية في مكاتب البريد غير دستوري، مستشهدا بحكم تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية من عام 2022 وسع حقوق حمل السلاح.

 

وتوصلت قاضية المقاطعة الأمريكية كاثرين كيمبال ميزيل، المعينة من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في تامبا، إلى هذا الاستنتاج برفض جزء من لائحة الاتهام التي تتهم عامل بريد بحيازة سلاح بشكل غير قانوني في منشأة اتحادية.

وقال ميزيل إن هذه التهمة تنتهك حق إيمانويل أيالا في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي، قائلا إن القيود الشاملة على حيازة الأسلحة النارية في مكاتب البريد تتعارض مع التقليد الأمريكي لتنظيم الأسلحة النارية.

ورفضت إسقاط تهمة منفصلة تتعلق بمقاومة الاعتقال بالقوة. ولم يستجب محامي أيالا والمتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لطلبات التعليق.

يمثل هذا القرار أحدث قرار للمحكمة يعلن أن تقييد الأسلحة غير دستوري بعد حكم المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في يونيو 2022 في قضية جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين.

واعترف هذا الحكم للمرة الأولى بأن التعديل الثاني يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس. كما أنشأ اختبارًا جديدًا لتقييم قوانين الأسلحة النارية، قائلاً إن القيود يجب أن تكون 'متوافقة مع التقليد التاريخي لهذه الأمة فيما يتعلق بتنظيم الأسلحة النارية'.

وقال محامو أيالا، وهو سائق شاحنة بهيئة البريد الأمريكية في تامبا، إن لديه تصريح أسلحة مخفية واحتفظ بمسدس سميث آند ويسون عيار 9 ملم في حقيبة فاني للدفاع عن النفس.

تم توجيه الاتهام إليه بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه أحضر البندقية إلى ممتلكات خدمة البريد في عام 2012 وهرب من العملاء الفيدراليين الذين حاولوا اعتقاله.

تم اتهامه بموجب قانون يحظر على نطاق واسع حيازة سلاح ناري في منشأة اتحادية، بما في ذلك مكتب البريد.

وقالت ميزيل إنه على الرغم من وجود مكاتب بريد منذ تأسيس البلاد، إلا أن القانون الفيدرالي لم يحظر حمل الأسلحة في المباني الحكومية حتى عام 1964 ومكاتب البريد حتى عام 1972. وأضافت أنه لا توجد ممارسة تاريخية تعود إلى القرن الثامن عشر تبرر الحظر.

وقال ميزيل إن السماح للحكومة الفيدرالية بمنع الزائرين من جلب الأسلحة إلى المنشآت الحكومية كشرط للدخول سيسمح لها 'بتقليص الحق في حمل السلاح من خلال تنظيمه إلى عدم وجود عملي'.

أسلحة النارية الأسلحة النارية السابق دونالد ترامب القانون الأمريكي المحكمة العليا

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