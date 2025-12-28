قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 قواعد تساعدك على النجاة من عالم الإنترنت.. علي جمعة يوضحها
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
نتنياهو يلتقي ترامب في فلوريدا.. صحف عبرية تكشف سعي إسرائيل لمنع إعادة إعمار غزة
حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو
بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة
الإسماعيلية تستقبل قوافل الأزهر الدعوية لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبلت محافظة الإسماعيلية، القافلة الدعوية التي تطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته.

ويستمر عمل القوافل الدعوية من خلال عقد ندوات ولقاءات وحلقات النقاشية من اليوم السبت الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥، ولمدة ٧ أيام حتى يوم السبت المقبل الموافق ٣ يناير ٢٠٢٦، بعدد من المساجد ومراكز الشباب ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة والشئون الصحية وعدد من مدارس محافظة الإسماعيلية ودور الرعاية ودور المسنين وقصر ثقافة فايد، والإدارة الزراعية والشئون الاجتماعية بالقنطرة غرب.

أيضًا سيتم عقد ندوة تثقيفية يوم الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ بمركز ومدينة القنطرة غرب في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما يستقبل مركز ومدينة فايد ندوة تثقيفية أخرى للقافلة الدعوية يوم الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة الحادية عشر وفي منطقة الكيلو ٢ التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، تستقبل الوحدة المحلية لقرية الحجاز ندوة تثقيفية للقافة الدعوية يوم الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ووجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعوية تستهدف جميع الفئات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

