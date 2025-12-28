قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

دقائق على فتح اللجان.. سوهاج تستأنف ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

جانب من لجان الانتخابات بسوهاج
جانب من لجان الانتخابات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تشهد محافظة سوهاج، خلال دقائق، فتح أبواب اللجان الانتخابية لليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وخروجها بصورة تعكس وعي المواطنين وأهمية الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت الاستعدادات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الانتهاء من فتح المقار الانتخابية وتجهيزها لاستقبال الناخبين، مع تواجد القضاة المشرفين على اللجان، وأطقم العمل الإدارية، وسط تأمين كامل لمحيط اللجان بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

انتخابات النواب بسوهاج

وأعلنت محافظة سوهاج جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا تضم 586 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و21 ألفًا و228 ناخبًا، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، والتي تُجرى على مدار يومي 27 و28 ديسمبر الجاري، داخل 7 دوائر انتخابية من إجمالي 8 دوائر على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكد من توافر كافة سبل الدعم الإداري والفني داخل اللجان، بما يضمن انتظام التصويت وتيسير الإجراءات أمام المواطنين دون معوقات.

وأكد المحافظ أن جميع المقار الانتخابية تعمل وفق الكشوف الرسمية المعتمدة، مع تفعيل غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما جرى التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان ومحيطها، وتوفير المناخ الآمن للناخبين، فضلًا عن تجهيز أماكن انتظار المواطنين، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الإنارة بمحيط المقار الانتخابية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها لضمان خروج اليوم الثاني من جولة الإعادة في أجواء من الانضباط والشفافية، بما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر.

