عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يحتج رسميا لدى الأمم المتحدة على اتصال هاتفي بين غوتيريش وحميدتي

السودان
السودان

قدمت وزارة الخارجية السودانية، رسميا "احتجاجا على الاتصال الذي جرى بين قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش".
 

وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في تصريح صحفي، إنه أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة، أن الاتصال سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني، مؤكدا أن هذا الاتصال كان مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة أدانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي.
 

وأوضح الصادق، أن هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية"، سب موقع "سودان تريبيون".

وكان حميدتي قد كشف عن أنه تحدث هاتفيا الى غوتيريش وناقشا الأوضاع في السودان، والآثار الناجمة عن الحرب وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان. واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.


واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.


واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة. وتسببت المعارك في سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

رامافوزا: نستهدف فوز حزب المؤتمر الوطني بحسم في انتخابات جنوب أفريقيا

صحف إسرائيلية: الجيش بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه في غزة

ولايته مرض خبيث.. هآرتس العبرية: نتنياهو «سيد الإخفاقات» انتهي

الجارديان: إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين باليمن

السفارة الروسية في القاهرة: الأمريكان والبريطانيون يقتلون العرب في اليمن

بيان عاجل.. الحوثيون يعلنون حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية - البريطانية علي اليمن

البنتاجون: القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ130 هجوما خلال 3 أشهر

إعلام عبري: حماس لا تستسلم والجيش الإسرائيلي بعيد عن تحقيق أهدافه

ترشيحاتنا

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

الخارجية : معبر رفح مفتوح .. وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ