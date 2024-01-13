عيسى زيدان: عرض قطع أثرية بالمتحف المصري الكبير لم تُشاهد من قبل

قال الدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار، إن المتحف المصري الكبير ستكون به طرق حديثة ومتطورة لعرض الآثار المصرية، بحيث لا يحتاج أحد إلى مرشد سياحي.

وأضاف عيسى زيدان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" أنه تم فتح بعض الأماكن في المتحف المصري الكبير أمام الزائرين، كتشغيل تجريبي.

12 قاعة

أكد عيسى زيدان، أن قاعات العرض الرئيسية، وهي 12 قاعة، ستبهر العالم بما فيها من آثار، بداية من قبل عصر الأسرات، وحتى العصر الروماني.

ونوه المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار، بأنه سيتم عرض 5368 قطعة أثرية في المتحف المصري الكبير، منها قطع أثرية لم يرها أو يشاهدها أحد من قبل.