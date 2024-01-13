رغم الاتهامات|أنصار ترامب في خمس ولايات حاسمة: زعيم قوي وليس عنصريًا

يبدأ دونالد ترامب عام 2024 باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة على الرغم من مواجهته عشرات التهم الجنائية، وهي ديناميكية من شأنها أن تقضي على معظم المرشحين الآخرين وأربكت خصومه السياسيين.

تشمل هذه الاتهامات الجنائية لوائح اتهام لجهوده لإلغاء انتخابات 2020 والتي بلغت ذروتها في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصاره.

وفي محاولة لفهم جاذبيته الدائمة، تحدثت رويترز إلى خمسة من أنصار ترامب في خمس ولايات حاسمة في الانتخابات العامة: نيفادا، وجورجيا، وأريزونا، وبنسلفانيا، وميشيغان.

ويتقدم ترامب حاليًا على الرئيس الديمقراطي جو بايدن في العديد من استطلاعات الرأي للانتخابات العامة المتأرجحة في الولايات، مما يشير إلى أنه سيتمتع بقدرة تنافسية عالية في مباراة إعادة محتملة في نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن جميع الجمهوريين الخمسة صوتوا لصالح ترامب في عامي 2016 و2020، إلا أن ثلاثة منهم بدأوا عام 2023 مفتوحين أمام المرشحين الجمهوريين الآخرين، بما في ذلك اثنان قالا إنهما خططا في البداية للتصويت لصالح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

ومع بدء التصويت في مسابقة ترشيح الحزب الجمهوري في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا في 15 يناير، يرى أربعة الآن أن ترامب هو أفضل أمل لحزبهم لهزيمة بايدن في نوفمبر. ويشيرون إلى سياسة ترامب الخارجية الانعزالية، والتهم الجنائية، والموقف المتشدد بشأن الهجرة كأسباب رئيسية لعودتهم.

لا أحد منهم 'ينكر' الانتخابات بشكل كامل ويدعم ادعاءات ترامب الكاذبة بأنه، وليس بايدن، هو الذي فاز بانتخابات عام 2020. لكنهم يقولون إن النظام الانتخابي الأمريكي يحتاج إلى قدر أكبر من الرقابة.

وقال الجميع إنهم ينظرون إلى ترامب كزعيم قوي، ولم يعتبره أحد عنصريا، على الرغم من التعليقات السابقة التي شجبت هايتي وبعض الدول الأفريقية ووصفتها بأنها دول 'قذرة' والتي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق والاتهامات الأخيرة بأن المهاجرين 'يسممون دماء' أمريكا، وهي اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة. الديكتاتور النازي أدولف هتلر عن الشعب اليهودي. ورفضت حملة ترامب الانتقادات الموجهة إلى لغة الرئيس السابق ووصفتها بأنها 'غير منطقية'، بحجة أن لغة مماثلة كانت سائدة في الكتب والمقالات الإخبارية وعلى شاشات التلفزيون.

قبل عام، كان مارك ليب (68 عاما) يعرف من يريد التصويت لصالحه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري: حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، 'لأنه كان هناك الكثير من الضجة حول اسم ترامب'.

ومع ذلك، فإن ليب - الذي باع شركته الخاصة بكابلات الألياف الضوئية في عام 2014 ويعيش في قصر مكون من 8 غرف نوم و12 حمامًا في لاس فيجاس - أصبح اليوم في صف ترامب.

ويقول ليب إن عودته إلى ترامب بدأت مع الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مارس/آذار 2023، قلل ديسانتيس من أهمية الغزو، ووصفه بأنه 'نزاع إقليمي'.

'هذا جعلني أتساءل حقًا عن معرفة ديسانتيس بالسياسة الدولية وكيف تؤثر على الولايات المتحدة. قال ليب: “لقد أثار هذا الأمر قلقي حقًا”.

قال ليب، وهو يهودي ملتزم نشأ في برونكس وله زوجة إسرائيلية، إنه مع تقدم عام 2023، أصبح يرى ترامب باعتباره المرشح الرئاسي الوحيد القادر على التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والاحتكاك المتزايد مع الصين.

عندما هاجمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وإشعال حرب في غزة، قال ليب إن ذلك أبرم الصفقة بالنسبة له.

“يتمتع ترامب بخلفية تجارية وهو مفاوض عظيم. لديه شخصية قوية. يمكن حل هذه الصراعات من خلال المفاوضات، وترامب هو الرجل المناسب في الوقت المناسب.

عندما أشعلت صورة ترامب نشرات الأخبار في أغسطس الماضي بعد أن تم حجزه بتهم جناية تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 في جورجيا، قالت كاميلا مور إنها تعرضت لوابل من المكالمات والرسائل من أشخاص سود آخرين قالوا إنهم يمكن أن يكونوا على صلة بالسياسة. الرئيس السابق.

وقال مور (64 عاما) الذي يعيش خارج أتلانتا: “يمكن لمجتمع السود أن يتعاطف حقا مع ما يمر به ترامب لأن هذا هو تاريخنا”. “السود يعرفون عن التهم الملفقة، شخص استهدفه القانون بشكل غير عادل”.

تختلف مشاكل ترامب القانونية بشكل كبير عن عدم المساواة التاريخية التي شهدها الأمريكيون السود في نظام العدالة الجنائية.

بصفتها رئيسة مجلس الجمهوريين السود في جورجيا، تقول مور إنها مطالبة بالبقاء محايدة في الانتخابات التمهيدية لكنها ستصوت بكل سرور لصالح ترامب إذا كان هو المرشح. لقد أعجبتها سجل ترامب في الاقتصاد وقالت إن الصراعات في أوكرانيا وغزة جعلتها تقدر نهجه 'الذي لا يمكن التنبؤ به' تجاه الزعماء الأجانب، معتقدة أنه كان سيتجنب تلك الحروب.

وقال مور إن المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي وجهت التهم ضد ترامب في جورجيا، تتجاوز اختصاصها القضائي في مقاضاة مسألة تتعلق بالانتخابات الفيدرالية.

وتنظر مور إلى المحاكمة الفيدرالية لترامب بتهمة تخريب الانتخابات بشكل مختلف، قائلة إنها ستقبل الحكم إذا كانت الأدلة دامغة وتم إجراء المحاكمة بشكل عادل.

ومع الحديث عن التسوية والكياسة، يبدو مور وكأنه جمهوري من عصر آخر. ومدخل منزلها مزين بصور رؤساء من كلا الحزبين، بما في ذلك دعوة مؤطرة لحضور حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في عام 2009، والذي حضرته كعضو في اللجنة التنفيذية للحزب الجمهوري في جورجيا.

وقالت: 'أنا أحترم دائمًا منصب الرئيس، بغض النظر عمن يجلس فيه'. 'لأننا أمريكيون، أليس كذلك؟'

يبيع كارلوس رويز المواد الخام المقطوعة حسب الطلب إلى الشركات المصنعة بما في ذلك صانعي الطائرات والأجهزة الطبية. أسس الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال وعلم المعادن شركته في توكسون منذ 21 عامًا ويديرها مع زوجته وثلاثة موظفين آخرين.

وبدأ رويز (60 عاما) عام 2023 بدعم ديسانتيس، متأثرا بسجله في فلوريدا وإعادة انتخابه الساحق كحاكم في عام 2022، في وقت خسر فيه العديد من الجمهوريين المدعومين من ترامب.

وقال رويز من مكتبه في مجمع تجاري على مشارف توكسون: “في وقت مبكر، اعتقدت أن ترامب قد قضى أربع سنوات، وهناك مرشحون آخرون مثل ديسانتيس يظهرون”.

ثم هناك قضيتان حشدتا رويز خلف ترامب مرة أخرى.

الأول كان الزيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود المكسيكية، على بعد 60 ميلاً جنوب منزل رويز. منذ أن تولى بايدن منصبه، وصلت عمليات اعتقال المهاجرين على الحدود إلى مستويات قياسية.

وقال رويز: 'لا نعرف من هم هؤلاء الأشخاص'، مضيفاً أن الكثير منهم من الشباب، وقد يكون بعضهم إرهابيين. وعلى الرغم من خطاب ترامب المتشدد بشأن الهجرة، لا يوجد دليل على أن إرهابيين محتملين عبروا الحدود.

,كانت ميغان تشوديرويتز آدامز، 43 عامًا، من أشد المؤيدين لترامب عندما أدى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإغلاق المدارس إلى تساؤلها عما إذا كان يذعن كثيرًا للدكتور أنتوني فوسي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة والذي أصبح وجه الوباء الأمريكي. الرد في عهد ترامب.

لكن في نهاية المطاف، قررت شوديرويتز آدامز، الأم المتزوجة لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات في إحدى ضواحي بيتسبرغ، أن اللوم عما اعتبرته سياسات كوفيد شديدة التقييد لا ينبغي أن يقع على عاتق ترامب، بل على عاتق حاكم ولايتها.

وبصفته المشرف على بلدة آدامز، وهي قسم من ريف ميشيغان يضم حوالي 2300 من سكان الطبقة العاملة بشكل رئيسي، فإن راندي جونسون هو الشخص الذي تتصل به إذا كانت لديك شكوى بشأن تقسيم المناطق أو مشكلة مع أحد الجيران.



جونسون، 65 عامًا، ينظر حول البلدة ولا يعجبه ما يراه: عائلات ليس لديها ما يكفي من الطعام، ولا تستطيع شراء سيارات موثوقة أو تدفئة منازلها. إنه قلق بشأن قدامى المحاربين العسكريين. وأضاف: 'نحن في دوامة هبوطية'.

بالنسبة لجونسون، يستحق المهاجرون الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بعض اللوم. وقال إنهم يمتصون الموارد الحكومية التي يمكن استخدامها بشكل أفضل في مكان آخر.

“لماذا تساعد حكومتنا شخصًا ليس أمريكيًا، ولا يجلس هنا ولم ينشأ هنا طوال حياته؟” هو قال.

ويعجب جونسون بموقف ترامب الصارم بشأن الهجرة، ويعتقد أن ترامب سوف يبطئ عمليات العبور ويرحل أكبر عدد ممكن من المهاجرين.

مثل العديد من أنصار ترامب، قال جونسون إنه يتمنى أن يخفف ترامب من حدة خطابه، لكنه ليس مستعدًا للتخلي عنه لصالح ديسانتيس، الذي يعجب به أيضًا.

ولم يصل جونسون إلى حد وصف انتخابات 2020 بأنها مزورة، لكنه تساوره شكوك حول فوز بايدن. اضغط على جونسون بقوة أكبر وسيخبرك أن أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي كانوا ببساطة 'يعبرون عن رأيهم'.

لا يستطيع جونسون التنبؤ بأي طريقة يمكن أن يخسر بها ترامب بشكل مشروع مرة أخرى أمام بايدن. ويخشى حدوث أعمال عنف إذا فشل الجمهوري في العودة إلى البيت الأبيض.

ولهذا السبب يوجد التعديل الثاني – الحق في حمل السلاح – في الدستور، كما قال: “ليس لحماية نفسك من جارك ولكن لحماية نفسك من حكومتك”.