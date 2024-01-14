كيف تحتفل الكنيسة بعيد الختان المجيد؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم وغدا بعيد الختان المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي، وتقرأ قراءات 6 طوبي، مع ألحان تسبحه عيد الختان.

البابا تواضروس

عيد الختان المجيد

وعيد الختان المجيد هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وهو يخص ختان السيد المسيح حسب ما جاء في سفر التكوين بالعهد القديم، ويتم الاحتفال بعيد الختان بعد 8 أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتقدم مساء اليوم جميع الكنائس القبطية بالإيباريشيات المختلفة عشية عيد الختان، وصباح غدا تقدم القداسات الإلهية للاحتفال بالعيد.

ويذكر كتاب السنكسار اليومي للكنيسة الأرثوذكسية الذى يكتب قصص القديسين والأعياد القبطية، أن عيد الختان يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب الوصية المقدسة والتي جاء فيها: "هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر فى أجيالكم.. فيكون عهدى فى لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدى".

رفض ختان الإناث في العقيدة

وذكر فى الوصية، أن الختان طقس خاص بالذكور فقط دون الإناث، لذلك لا توجد فى الوصايا ما يخص ختان المرأة، بل ممنوع ختانها حتى على مستوى القانون المدني ونريد أن يعى الجميع أن ختان المرأة خطية روحيًا " لأنه يفرض العفة على المرأة بدون إرادتها، ولا توجد فى العلاقة مع الله ما يفعله من خير بإرادته وبدون إرغام من أحد حتى الله نفسه لا يرغم أحد على الحياة معه أو على اقتناء أيه فضيلة.

وكان من سمات التوبة فى العهد القديم 3 أمور:

ختان كل ذكر لم يسبق له الختان.

قراءة الشريعة لأن كلام الله ينقى الفكر والنفس.

حفظ السبت إشارة للراحة الأبدية.

والجدير بالذكر أن قصة عيد الختان المجيد تعود إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل اليهودي حينما كان طفلا في يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء، ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ، وهو رجل تقى كان قد تنبأ بلقاء المسيح قبل أن يموت، وحين نظر للطفل اعترف به، وقال بأنه المسيح ثم ختنه.

كما تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصلوات طقس “عيد الغطاس” المجيد، بمختلف الإيبارشيات في المحافظات.

إذ تقيم قداسات عيد الغطاس المجيد، مساء 19 يناير الجاري، بمختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.