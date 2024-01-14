عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف تحتفل الكنيسة بعيد الختان المجيد؟

عيد الختان
عيد الختان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم وغدا بعيد الختان المجيد، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي، وتقرأ قراءات 6 طوبي، مع ألحان تسبحه عيد الختان.

البابا تواضروس

عيد الختان المجيد 

وعيد الختان المجيد هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وهو يخص ختان السيد المسيح حسب ما جاء في سفر التكوين بالعهد القديم، ويتم الاحتفال بعيد الختان بعد 8 أيام من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتقدم مساء اليوم جميع الكنائس القبطية بالإيباريشيات المختلفة عشية عيد الختان، وصباح غدا تقدم القداسات الإلهية للاحتفال بالعيد. 

txt

البابا تواضروس يستقبل الأساقفة والمطارنة بالكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد |صور

txt

شركاء الوطن.. رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

ويذكر كتاب السنكسار اليومي للكنيسة الأرثوذكسية الذى يكتب قصص القديسين والأعياد القبطية، أن عيد الختان يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب الوصية المقدسة والتي جاء فيها: "هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر فى أجيالكم.. فيكون عهدى فى لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدى".

رفض ختان الإناث في العقيدة

وذكر فى الوصية، أن الختان طقس خاص بالذكور فقط دون الإناث، لذلك لا توجد فى الوصايا ما يخص ختان المرأة، بل ممنوع ختانها حتى على مستوى القانون المدني ونريد أن يعى الجميع أن ختان المرأة خطية روحيًا " لأنه يفرض العفة على المرأة بدون إرادتها، ولا توجد فى العلاقة مع الله ما يفعله من خير بإرادته وبدون إرغام من أحد حتى الله نفسه لا يرغم أحد على الحياة معه أو على اقتناء أيه فضيلة.

وكان من سمات التوبة فى العهد القديم 3 أمور: 

  • ختان كل ذكر لم يسبق له الختان.
  • قراءة الشريعة لأن كلام الله ينقى الفكر والنفس.
  • حفظ السبت إشارة للراحة الأبدية.
txt

البابا تواضروس: مصر نجحت في تعديل المسار بفضل شجاعة الرئيس السيسي

txt

البابا تواضروس: نحن الآن نبني دولة.. والرئيس السيسي قائد شجاع نجح في تغيير المسار

والجدير بالذكر أن  قصة عيد الختان المجيد تعود إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل اليهودي حينما كان طفلا في يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء، ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ، وهو رجل تقى كان قد تنبأ بلقاء المسيح قبل أن يموت، وحين نظر للطفل اعترف به، وقال بأنه المسيح ثم ختنه.

كما تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصلوات طقس “عيد الغطاس” المجيد، بمختلف الإيبارشيات في المحافظات.

إذ تقيم قداسات عيد الغطاس المجيد، مساء 19 يناير الجاري، بمختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

عيد الختان 
عيد الختان الأعياد السيدية الصغرى الكنيسة القبطية الارثوذكسية عيد الختان المجيد السيد المسيح السنكسار اليومي ختان الإناث قصة عيد الختان المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

الرئيس التنفيذي لفيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال ومندهش من قرار اتحاد الكرة

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يدشن كنيسة ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون |صور

البابا تواضروس يدشن كنيسة مار يوحنا بمنطقة حلمية الزيتون

ترشيحاتنا

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 14 يناير 2024

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

طقس بارد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 يناير 2024

بعد انتهاء أعياد الميلاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

فيديو مرعب.. وفاة لاعب كريكيت أثناء المباراة

كيف أنقذ ممثل هندي شهير فتاة من الموت؟.. القصة الكاملة بالفيديو

بعد حفله الأخير.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب بعدها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته فى ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

محمد رمضان عن تقديمه السيرة الذاتية لـ صلاح: هسجد في البوستر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ