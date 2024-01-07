رسائل الرئيس في قداس عيد الميلاد.. نواب: تشكل حائط صد للمؤامرات ضد الوطن وتعكس الوحدة الوطنية

نواب البرلمان عن كلمة الرئيس في قداس عيد الميلاد:

تجسيدا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك فى الجمهورية الجديدة

يعكس موقف مصر الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.

وأكد النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية للمشاركة فى الاحتفال بعيد الميلاد تمثل تجسيدا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ وترسيخ مبدأ المواطنة؛ وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك فى الجمهورية الجديدة.

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ بمثابة خطوة تاريخية غير مسبوقة تدخل البهجة والسرور فى نفوس جميع المصريين.

وأضافت النائبة أمل سلامة فى بيان صحفى لها أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية للمشاركة فى الاحتفال بعيد الميلاد تمثل تجسيدا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ وترسيخ مبدأ المواطنة؛ وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك فى الجمهورية الجديدة.

وأكدت ان كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل مهمة فى مقدمتها أهمية وحدة وترابط أبناء الشعب المصرى التى تمثل حائط صد قوى فى مواجهة المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن كلمة الرئيس أكدت مجددا على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ حيث قال إنه شاهد على مواقفه المخلصة من أجل الوطن؛ مؤكدا ان البابا تواضروس له مواقف لا يفعلها الا رجال مخلصون يحبون وطنهم.

وأشارت إلى ان كلمة الرئيس تضمنت أمنياته بأن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله منذ عام 2020؛ وأن تنتهى الأزمة الكبيرة فى قطاع غزة من خلال وقف اطلاق النار وادخال المساعدات للتخفيف عن الأشقاء فى قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية.

وتقدمت النائبة أمل سلامة بالتهنئة الى البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

وقالت النائبة أمل سلامة؛ ان الشعب المصرى سيظل نموذجا يحتذى به فى المحبة والتسامح؛ والوحدة الوطنية؛ وأن المصريين سيظلوا فى رباط الى يوم الدين؛ يجمعهم الأخوة والتعايش المشترك.

وأشادت النائبة أمل سلامة بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس الثانى والكنيسة المصرية فى مواجهة التحديات التى تهدد أمن واستقرار الوطن.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح من المناسبات التى يحتفل بها جميع المصريين؛ مؤكدة ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ساهمت فى ترسيخ مبدأ المواطنة؛ وتعزيز قيم التسامح بين جميع المصريين.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها أن تظل روح المحبة والتسامح والتعاون هى السمة السائدة فى الجمهورية الجديدة.

وبدورها، ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على الزيارة السنوية للكاتدرائية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، ليكون أول رئيس للجمهورية يحرص على تهنئة الأقباط، ومشاركتهم احتفالات عيد الميلاد من داخل الكاتدرائية، مما يعكس الوحدة الوطنية والمحبة والمودة والتسامح.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن كلمة القيادة السياسية الحكيمة حملت العديد من الرسائل المهمة، لعل أبرزها ترابط ووحدة أبناء الوطن، وتمكنهم من التغلب على التحديات والصعوبات، ودحر المؤامرات الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأوضحت النائبة، أن كلمة الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية يؤكد أنها نصب أعين الدولة المصرية، وفي صدارة اهتماماتها، ويعكس موقف مصر الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين، وجهودها المتواصلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء في فلسطين.

كما، أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهئنة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المركسية ، هي مناسبة عظيمة ينتظرها كل المصريين كل عام مشيداً بكلمة الرئيس السيسي التي تؤكد التقدير لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني .

وأوضح أمين سر دفاع النواب فى بيان صحفى له: أن موقف القيادة السياسية ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لها وذلك منذ أحداث السابع من اكتوبر الماضي وتابع "راضي" قائلا: أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا رافض لقضية تهجير الفلسطينين من قطاع غزة حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، وأنه لا حل للأزمة إلا باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد "راضي" أن مصر تسعي بكل الجهود لوقف اطلاق النار في غزة ، حتي لا يتفاقم الصراع ،مشيرة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 7 اكتوبر هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن ما تقدمه مصر من مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني يفوق ما قدمته كافة الدول وذلك من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل مشيداً بدور التحالف الوطني للعمل التنموي وصندوق تحيا مصر وكافة الجمعيات الأهلية التي شاركت في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

وكان قد شارك النائب محمد عبد الرحمن راضي ،الأخوة الأقباط بدائرة شبرا إحتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيدة.

ومن جانبه، ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة؛ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العاصمة الإدارية.

وأكد أن الرئيس أرسى قواعد المواطنة وتلاحم الشعب ومواقف البابا تواضروس الوطنية وموقف مصر القوى في دعم القضية الفلسطينية.

وقال إن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل محبة، وتأكيده على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقوله إنه شاهد على مواقفه المخلصة من أجل الوطن.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وداعم لها ورافض لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية.

وفي ختام تصريحاته بهذه المناسبة، وجه النائب عادل عبد الفضيل التهنئة للبابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.