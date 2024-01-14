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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثوران بركان في أيسلندا والحمم تصل مدينة صيد|فيديو وصور

ثوران بركان في ايسلندا
ثوران بركان في ايسلندا

قالت السلطات في أيسلندا، إن بركان اندلع في جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد، حيث وصلت تدفقات الحمم البركانية المنصهرة إلى ضواحي بلدة صيد صغيرة بحلول منتصف اليوم، مما أضرم النيران في بعض المنازل، إلا أنه قد تم إخلاء المدينة في وقت سابق ولم يكن هناك أشخاص في خطر.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرته صحيفة مورجونبلاديد اليومية أن نوافير من الصخور المنصهرة والدخان تقذف من الشقوق الأرضية عبر منطقة واسعة تمتد إلى مدينة جريندافيك، حيث اشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.

 

وقال الرئيس الآيسلندي، ودني يوهانسون، على موقع التواصل الاجتماعي X: "لا يوجد أحد حياته في خطر، على الرغم من أن البنية التحتية قد تكون مهددة"، مضيفا أنه لم يكن هناك انقطاع في الرحلات الجوية.

وقالت السلطات إن الثوران بدأ في وقت مبكر من يوم الأحد شمال المدينة، التي تم إجلاؤها قبل ساعات فقط للمرة الثانية منذ نوفمبر بسبب مخاوف من أن الثوران الوشيك بعد سلسلة من النشاط الزلزالي.

وقامت السلطات ببناء حواجز  الأرض والصخور في الأسابيع الأخيرة في محاولة لمنع الحمم البركانية من الوصول إلى غريندافيك، على بعد حوالي 40 كم (25 ميلا) جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، ولكن الثوران الأخير اخترق دفاعات المدينة.

وقالت على موقعها الإلكتروني إن منتجع بلو لاغون القريب للطاقة الحرارية الأرضية أغلق يوم الأحد.


نقطة ساخنة بركانية

وكان هذا هو الثوران البركاني الثاني في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا في أقل من شهر واحد والتفشي الخامس منذ عام 2021. وفي الشهر الماضي، بدأ ثوران في نظام سفارتسينجي البركاني في 18 ديسمبر بعد الإخلاء الكامل قبل شهر من سكان جريندافيك البالغ عددهم 4000 نسمة وإغلاق البحيرة الزرقاء، وهي بقعة سياحية شهيرة.

وعاد أكثر من 100 من سكان غريندافيك في الأسابيع الأخيرة، قبل تجديد أمر الإجلاء يوم السبت، وفقا للسلطات المحلية.

وتتميز أيسلندا، التي تبلغ تقريبا حجم ولاية كنتاكي الأمريكية، بأكثر من 30 بركانا نشطا، مما يجعل جزيرة شمال أوروبا وجهة رئيسية للسياحة البركانية - وهي شريحة متخصصة تجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.

وفي عام 2010، انتشرت سحب الرماد من الانفجارات في بركان إيافجالاجوكول في جنوب أيسلندا على أجزاء كبيرة من أوروبا، مما أدى إلى إيقاف حوالي 100000 رحلة جوية وإجبار مئات الآيسلنديين على إخلاء منازلهم.

البنية التحتية الحمم البركانية الثوران البركاني الرحلات الجوية النشاط الزلزالي ثوران البركان

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