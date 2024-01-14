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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن قائمة المتقدمين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه، وقد جاء ذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين.

جاءت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعة القاهرة كالتالي:

الدكتورة نورهان السيد عبد الحميد الشيخ.

الدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل.

الدكتورة هالة محمد سلطان أحمد أبو على.

الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجى.

الدكتور محمد سلمان محمد سلمان طايع.

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر يفتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، غدًا الاثنين، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتهاومستشفياتها التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الـ 7 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم والأكواد الطبية العالمية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وقرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.

جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني

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