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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12500 ندوة صحية وسكانية خلال عام بدمياط

ندوة توعيه
ندوة توعيه

اختتمت إدارة الاعلام والتربية السكانية  بمديرية الصحة بدمياط بقيادة و إشراف الدكتورة مروة صالح مدير الإدارة عام 2023  بتقديم أكثر من ١٢٥٠٠ ندوة توعوية بتنفيذ فرق من أكفأ الأطباء و الطبيبات بمديرية الصحة و الادارات الصحية التابعة لها ،حققوا النفع و الفائدة لأجمالي ٢٠٠ الف فرد من أبناء المحافظة .
 

جاء ذلك من خلال بيان صادر عن مديرية الصحه بدمياط ،وأكد على أنه تم عقد الندوات بإدارات المحافظة الأربعة دمياط و كفرالبطيخ و كفرسعد و فارسكور والزرقا باختلاف الفئات المستهدفة  و التى تم استهدافها فى الحضانات و المدارس  والجامعات و بمنشآت حكومية صحية كالمستشفيات و الوحدات الصحية و مراكز تجمهر موظفي المنشآت الحكومية و الخاصة و مراكز ذوي الهمم و دور المسنين ، و المساجد، و الكنائس .

 اهتمت الندوات المقدمة بتثقيف العامة بالقضية السكانية و الآثار المترتبة عليها للفرد و المجتمع ، كذلك القضايا المتعلقة بالمرأة بما فيها الصحة الإنجابية و التربية الإيجابية و مناهضة العنف ضد المرأة و الذي يتم بالتنسيق مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة و بلغ عددها حوالي 7000 ندوة لجمهور مكون من حوالي مئة الف فرد من السيدات و الرجال ،إضافة إلي التعريف بأماكن تقديم الخدمات المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علي رأسها ١٠٠ يوم صحة عن طريق حوالي 34 الف ندوة علي مدار العام في كل من المحاكم و النيابات و هيئة مجلس الدولة و هيئة ميناء دمياط و مديرية التربية والتعليم و المجلس القومى للمراة، كذلك تم التوعية بحملات التطعيمات للأطفال و حملات تجريع البلهارسيا بواقع ١٥٠ ندوة استفاد بها نحو ألفي فرد. 

 

كما تم تقديم المحاضرات في الأيام العالمية المنوطة بالصحة كاليوم العالمي لكبار السن و اليوم العالمي للسكري تتضمن توزيع المنشورات التوعوية و الهدايا علي المواطنين، و لأن الإعلام إدارة تخاطب العقول فإنها مستمرة في صقل تفكير المواطنين و محو المعتقدات الصحية القديمة المغلوطة لجميع فئات المجتمع، راجين ان يتوج ذلك جهود المنظومة الصحية بالمحافظة ،  و يقلل عن كاهل المواطن والدولة عبئ و كلفة المرض و العلاج.
 

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